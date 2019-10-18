Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7849
  • 6,4467
  • 276.95
  • 98540.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Sarri'den Merih Demiral açıklaması: Bu benim problemim değil!

Sarri'den Merih Demiral açıklaması: Bu benim problemim değil!

Sarri'den Merih Demiral açıklaması: Bu benim problemim değil!

Bologna maçı öncesi Merih Demiral'ın 'asker selamıyla' ilgili açıklamalarda bulunan Sarri, öğrencisine sahip çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye – Arnavutluk ve Fransa – Türkiye maçlarında atılan golden sonra asker selamı sevinciyle olay yaratan Merih Demiral hakkında hocası Maurizio Sarri son derece kısa ve net bir yorumda bulundu. Bologna karşılaşması öncesi yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Sarri, Merih’in takım içerisinde sevildiğini ve arkadaşlarıyla uyum içerisinde olduğunu belirtirken, tecrübeli çalıştırıcı asker selamıyla ilgili gol sevincine ise ‘Bu UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki bir problem’ dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
Cansu Dere son haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi
Serenay Sarıkaya'nın evinin kirası dudak uçuklattı!
Hercai'nin yıldızının eski hali sosyal medyayı ikiye böldü!
<p>Afyonkarahisar´ın merkeze bağlı 3 bin 200 nüfuslu Beyyazı beldesinde çiftçilik yapan Fehmi Gümüşt

Bu Ailenin Her Şeyi Yanıyor...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti