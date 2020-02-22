  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 08:00

Şarja dikkat, düdüğü beklet!

Şarja dikkat, düdüğü beklet!

Paylaş

MHK, hakemlere derbi ayarı verdi. Özellikle son haftalarda tartışılan iki önemli konuda uyardı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Vedat’ın iptal golü için “Düdükleri bekletin, kaleci şarjlarına dikkat edin’ uyarısı geldi. Galatasaray-Malatya maçında Seri’nin eli için ‘VAR ile doğru iletişim kurun’ denildi.

AKŞAM

MERKEZ Hakem Kurulu, Şubat ayı seminerinde hakemlere uygulanan eğitimlerle ilgili bilgiler verdi. TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarda son dönemde tartışılan pozisyonlar üzerinden hakemlere net mesajlar verildiği gözlendi. Yapılan açıklamada maç ismi verilmezken Trabzon-F.Bahçe derbisinde kaleci Uğurcan’a şarj gerekçesiyle iptal edilen Vedat Muriqi’nin pozisyonuna atıfta bulunuldu: “Şarjlara dikkat edin” denildi. Malatya maçında G.Saraylı Seri’nin eline çarpan top da bir başka dikkat çekilen pozisyondu.

KONSANTRASYON VURGUSU 

İşte MHK’IN yaptığı açıklamalarda yer alan ifadelerin bazıları:  “Özellikle VAR uygulanan maçlarda hakemlerin ceza sahası içindeki müdahaleler sonrası düdüklerini bekletmesi ve böylelikle VAR hakemine ve kendilerine pozisyon için ikinci bir şans tanımaları istendi. Ceza sahası içinde kalecilere yapılan şarjlar için de hakemlerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Analiz edilen görüntülerde, VAR Protokolüne göre ‘Açık ve Bariz’ olan bazı pozisyonlarda VAR Müdahalelerinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle VAR hakemlerin daha dikkatli olmalarının, yüksek konsantrasyon ile daha doğru iletişim sağlamalarının gerekliliği vurgulanmıştır.

KONUŞMAYIN İŞİNİZİ YAPIN!

Maçlarda görev alan 4. hakemlerin asli görevi maçın hakemine ilgili pozisyonlarda destek olmak ve yardımcı olmaktır. Bu bağlamda 4. hakemlerin teknik alandaki sorumlularla olan diyaloglarını çok kısa tutup, asli görevlerine odaklanmaları istendi. Hakemlerinin birinci önceliğinin oyuncu sağlığı olduğunun üzerinde duruldu. Temas noktası kramponun üzerinde olan, hız, şiddet ve acımasızlık içeren müdahalelerin Kırmızı kart ile cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Sakatlamalara dikkat çekildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler

title

Tokyo'da alarm zilleri

title

Koronaya davetiye!

Kavga Ediyormuş Gibi Yapan Taraftarlardan Polis Memuruna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

SPOR GÜNDEMİ

Adım adım Barça
Adım adım Barça

Adım adım Barça

THE4THOFFİCİA sitesinin haberine göre; G.Saray’da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı, Barcelona’yla anlaştı.

Muslera farkı
Muslera farkı

Muslera farkı

YARINKİ Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak.

Adil Rami Rusya'ya gitti
Adil Rami Rusya'ya gitti

Adil Rami Rusya'ya gitti

Fenerbahçe, Rami ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 34 yaşındaki oyuncu Rus ekibi Sochi ile anlaştı.

Dostluk kazansın
Dostluk kazansın

Dostluk kazansın

TFF ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. Derbilerin güvenlik yönleri ele alındı. Kritik zirve sonrası ise dostluk mesajları verildi...

Şarja dikkat, düdüğü beklet!
Şarja dikkat, düdüğü beklet!

Şarja dikkat, düdüğü beklet!

MHK, hakemlere derbi ayarı verdi. Özellikle son haftalarda tartışılan iki önemli konuda uyardı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Vedat’ın iptal golü için “Düdükleri bekletin, kaleci şarjlarına dikkat edin’ uyarısı geldi. Galatasaray-Malatya maçında Seri’nin eli için ‘VAR ile doğru iletişim kurun’ denildi.

Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler
Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler

Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.

Tokyo'da alarm zilleri
Tokyo'da alarm zilleri

Tokyo'da alarm zilleri

Bazı organizasyonlar iptal edildi, Tokyo 2020 tehlikede.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.