Şarja dikkat, düdüğü beklet!

MHK, hakemlere derbi ayarı verdi. Özellikle son haftalarda tartışılan iki önemli konuda uyardı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Vedat’ın iptal golü için “Düdükleri bekletin, kaleci şarjlarına dikkat edin’ uyarısı geldi. Galatasaray-Malatya maçında Seri’nin eli için ‘VAR ile doğru iletişim kurun’ denildi.

AKŞAM

MERKEZ Hakem Kurulu, Şubat ayı seminerinde hakemlere uygulanan eğitimlerle ilgili bilgiler verdi. TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarda son dönemde tartışılan pozisyonlar üzerinden hakemlere net mesajlar verildiği gözlendi. Yapılan açıklamada maç ismi verilmezken Trabzon-F.Bahçe derbisinde kaleci Uğurcan’a şarj gerekçesiyle iptal edilen Vedat Muriqi’nin pozisyonuna atıfta bulunuldu: “Şarjlara dikkat edin” denildi. Malatya maçında G.Saraylı Seri’nin eline çarpan top da bir başka dikkat çekilen pozisyondu.

KONSANTRASYON VURGUSU

İşte MHK’IN yaptığı açıklamalarda yer alan ifadelerin bazıları: “Özellikle VAR uygulanan maçlarda hakemlerin ceza sahası içindeki müdahaleler sonrası düdüklerini bekletmesi ve böylelikle VAR hakemine ve kendilerine pozisyon için ikinci bir şans tanımaları istendi. Ceza sahası içinde kalecilere yapılan şarjlar için de hakemlerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Analiz edilen görüntülerde, VAR Protokolüne göre ‘Açık ve Bariz’ olan bazı pozisyonlarda VAR Müdahalelerinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle VAR hakemlerin daha dikkatli olmalarının, yüksek konsantrasyon ile daha doğru iletişim sağlamalarının gerekliliği vurgulanmıştır.

KONUŞMAYIN İŞİNİZİ YAPIN!

Maçlarda görev alan 4. hakemlerin asli görevi maçın hakemine ilgili pozisyonlarda destek olmak ve yardımcı olmaktır. Bu bağlamda 4. hakemlerin teknik alandaki sorumlularla olan diyaloglarını çok kısa tutup, asli görevlerine odaklanmaları istendi. Hakemlerinin birinci önceliğinin oyuncu sağlığı olduğunun üzerinde duruldu. Temas noktası kramponun üzerinde olan, hız, şiddet ve acımasızlık içeren müdahalelerin Kırmızı kart ile cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Sakatlamalara dikkat çekildi.