Saran'dan spor salonu

Türkiye’yi sarsan depremin ardından iş dünyası da harekete geçti. Saran Holding Elazığ’a spor salonu yapacak. Ayrıca 100 çocuğa da eğitim bursu verilecek.

AKŞAM

SADETTİN Saran’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Saran Holding de Elazığ’da yaraların sarılması için harekete geçti. Saran Group, 19 yıldır her yıl inşa edip, açılışını yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe ettiği spor salonlarının 20.sini bu yıl Elazığ’da yapma kararı aldı. Ayrıca bölgede Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği 100 ilk öğretim öğrencisine eğitim bursu verecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “Doğukent diye bir yerimiz var. Oranın spor salonuna ihtiyacı vardı. Saran Group güzel bir spor salonu yapmak için irade ortaya koydu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum”dedi.