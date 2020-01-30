  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 08:00
  • |
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 08:00

Saran'dan spor salonu

Saran'dan spor salonu

Paylaş

Türkiye’yi sarsan depremin ardından iş dünyası da harekete geçti. Saran Holding Elazığ’a spor salonu yapacak. Ayrıca 100 çocuğa da eğitim bursu verilecek.

AKŞAM

SADETTİN Saran’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Saran Holding de Elazığ’da yaraların sarılması için harekete geçti. Saran Group, 19 yıldır her yıl inşa edip, açılışını yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe ettiği spor salonlarının 20.sini bu yıl Elazığ’da yapma kararı aldı. Ayrıca bölgede Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği 100 ilk öğretim öğrencisine eğitim bursu verecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “Doğukent diye bir yerimiz var. Oranın spor salonuna ihtiyacı vardı. Saran Group güzel bir spor salonu yapmak için irade ortaya koydu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum”dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua

title

Novak İstanbul'da

title

Başkan'dan '1' gönderme

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Taraftara Seslendi

SPOR GÜNDEMİ

Hem zirve hem krallık yarışı
Hem zirve hem krallık yarışı

Hem zirve hem krallık yarışı

Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.

5. kez Ali Palabıyık
5. kez Ali Palabıyık

5. kez Ali Palabıyık

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.

19.03'te 10 numara buluşma
19.03'te 10 numara buluşma

19.03'te 10 numara buluşma

Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.

Şubatta evinde
Şubatta evinde

Şubatta evinde

ASLAN, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.

NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua
NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua

NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua

NBA’de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi.

Aslan'da Diagne sürprizi
Aslan'da Diagne sürprizi

Aslan'da Diagne sürprizi

G.Saray’da Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar ve Andone’un dönüşünde nasıl bir performans göstereceği, soru işaretleri yarattı. Brugge’ün, dün Aslan’a yaptığı teklif sonrası Senegalli için kapılar açılmış olabilir!

'Adil Rami'yi istemiyoruz'
'Adil Rami'yi istemiyoruz'

'Adil Rami'yi istemiyoruz'

FENERBAHÇE’DE istenmeyen adamların başında gelen Adil Rami’ye İngiltere’den de kötü haber geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.