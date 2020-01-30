Saran'dan spor salonu

AKŞAM
SADETTİN Saran’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Saran Holding de Elazığ’da yaraların sarılması için harekete geçti. Saran Group, 19 yıldır her yıl inşa edip, açılışını yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe ettiği spor salonlarının 20.sini bu yıl Elazığ’da yapma kararı aldı. Ayrıca bölgede Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği 100 ilk öğretim öğrencisine eğitim bursu verecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “Doğukent diye bir yerimiz var. Oranın spor salonuna ihtiyacı vardı. Saran Group güzel bir spor salonu yapmak için irade ortaya koydu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum”dedi.
Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.
Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.
ASLAN, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.
NBA’de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi.
G.Saray’da Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar ve Andone’un dönüşünde nasıl bir performans göstereceği, soru işaretleri yarattı. Brugge’ün, dün Aslan’a yaptığı teklif sonrası Senegalli için kapılar açılmış olabilir!
FENERBAHÇE’DE istenmeyen adamların başında gelen Adil Rami’ye İngiltere’den de kötü haber geldi.