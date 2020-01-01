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'Saracchi'yi veriyoruz'

'Saracchi'yi veriyoruz'

G.SARAY, Leipzig’in 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki Saracchi’yi 1.5 yıllığına kiralamıştı. İlk resmi açıklama Leipzig cephesinden geldi.

AKŞAM

Alman ekibinin CEO’su Oliver Mintzlaff, Kicker’e verdiği demeçte, “27 oyunculu kadromuz yeterince büyük. Saracchi’yi Galatasaray, Cunha’yı da Brighton, Betis ve Sevilla’dan birine vermeyi planlıyoruz. Saracchi, 1-2 güne G.Saray’a gidecek” dedi.

Bütün bunlar yaşanırken G.Saray’ın devre arası hazırlıklarında da yeni düzenlemeler yapıldı. Hem Saracchi hem de Onyekuru’nun ligin ilk yarısında düzenli forma şansı bulamaması, maç eksiği olması nedeniyle Terim, 2 oyuncunun da lige iyi bir giriş yapması için İtalyan kondisyoner Bartali ile görüştü. Terim iki ismin de kampa hiç geç kalmadan katılmasını isterken hem Saracchi’ye hem de Onyekuru’ya hazırlık maçları ve kupada görev vererek ligin 2.yarısına hazır girmelerini hedefliyor.


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