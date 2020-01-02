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Saracchi ve Onyekuru'ya özel idman

Saracchi ve Onyekuru'ya özel idman

Fatih Terim, Saracchi&Onyekuru için yeni bir idman programı hazırladı...

AKŞAM

HEM Saracchi hem de Onyekuru’nun ligin ilk yarısında düzenli forma şansı bulamaması ve maç eksiği olması nedeniyle G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2 oyuncunun da lige iyi bir giriş yapması için İtalyan kondisyoner Bartali ile görüştü. Terim iki ismin de kampa geç kalmadan katılmasını istedi. İmparator, hem Saracchi’ye hem de Onyekuru’ya hazırlık maçları ile kupada görev verecek ve ligin 2.yarısına hazır girmelerini sağlayacak.


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