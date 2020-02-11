Saracchi sevindirdi

AKŞAM
Uruguaylı oyuncunun dün çekilen MR’ında her hangi bir yaralanmaya rastlanmadı. Genç sol bek, günü adaptasyon çalışması ile geçirdi. Öte yandan G.Saray ara vermeden Alanya maçının hazırlıklarına başladı.
Ada basını; Crystal Palace’ın, Sörloth’ün kiralık anlaşmasıyla büyük bir hata yaptığını dile getirdi...
BEŞİKTAŞ’TA teknik heyet, Başakşehir mücadelesi öncesi sınırda bulunan isimlere uyarılarını yaptı.
KULÜPLER Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, TFF’nin daveti üzerine bugün Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.
Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.
Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ “9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak” dedi...
KASIMPAŞA maçında ağrı hissettiği için 4.dakikada oyundan çıkan Marcelo Saracchi’den sevindirici haber geldi.
ARAP basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Younes Belhanda’yı sildiğini yazdı.