Saracchi sevindirdi

KASIMPAŞA maçında ağrı hissettiği için 4.dakikada oyundan çıkan Marcelo Saracchi’den sevindirici haber geldi.

AKŞAM

Uruguaylı oyuncunun dün çekilen MR’ında her hangi bir yaralanmaya rastlanmadı. Genç sol bek, günü adaptasyon çalışması ile geçirdi. Öte yandan G.Saray ara vermeden Alanya maçının hazırlıklarına başladı.