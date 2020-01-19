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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 18:36
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 18:36

Saracchi: Oynadıkça çok daha iyi olacağım

Saracchi: Oynadıkça çok daha iyi olacağım

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Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi, Denizlispor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Denizlispor karşısında iyi bir performans sergilediğini dile getiren Saracchi, "Forma şansı bulduğum için çok mutluyum, hocama teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, iyi bir performans yaptığımı düşünüyorum ancak önemli olan bugün burada Galatasaray'ın kazanmasıydı, bunu başarabildiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu

Forma şansı buldukça daha da iyi olacağının altını çizen Saracchi, "Belirli bir sürede oynamıyorum ve kolay olmadı. Forma şansı buldukça daha da iyi olacağımı düşünüyorum, kendimi burada çok hissediyorum ve takıma faydalı olmak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

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