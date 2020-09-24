Saracchi derbiye yetişebilecek mi?

Galatasaray'da iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen Saracchi'yle ilgili umut ışığı belirdi. Eğer doktorlar izin verirse Uruguaylı yıldız derbide oynayacak.
ROTASYON ZAMANI
Fatih Terim, Fenerbahçe derbisini düşünerek Hajduk Split maçında rotasyona gidecek.
Tecrübeli teknik adamın ilk 11'de Ryan Babel, Mbaye Diagne ve Ömer Bayram'a şans vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir transferinde karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcüyü taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, siyah - beyazlı kulübe icra takibi başlattı.
Erol Bulut'un orta saha kurgusunda Gustavo-Sosa-Tolga Ciğerci'yi değerlendireceği, önlerinde de Mert Hakan Yandaş'a forma vererek milli oyuncuyu gole yakın oynatmayı planladığı öğrenildi.
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde girdiği 5 Avrupa kupası eleme turundaki 9 maçı da kazanarak tur atlayan taraf oldu.
Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi'nin derbiye yetişme ihtimali doğdu.