Saracchi derbiye yetişebilecek mi?

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Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi'nin derbiye yetişme ihtimali doğdu.

Galatasaray'da iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen Saracchi'yle ilgili umut ışığı belirdi. Eğer doktorlar izin verirse Uruguaylı yıldız derbide oynayacak.

ROTASYON ZAMANI

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisini düşünerek Hajduk Split maçında rotasyona gidecek.

Tecrübeli teknik adamın ilk 11'de Ryan Babel, Mbaye Diagne ve Ömer Bayram'a şans vermesi bekleniyor.