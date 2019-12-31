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Saracchi Cuma İstanbul'da

Saracchi Cuma İstanbul'da

Aslan’ın yeni sol beki Saracchi, Cuma günü İstanbul’a geliyor. Anlaşma 1.5 yıllık olacak.

AKŞAM

G.SARAY’DA yolların ayrıldığı ilk futbolcu Nagatomo olurken, sol bekte Marcelo Saracchi transferinde anlaşma sağlandı. 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşılan 21 yaşındaki Uruguaylı sol bekin Cuma günü İstanbul’da olması bekleniyor. Leipzig’de forma giyen Saracchi, bu sezon 7 resmi maçta 1 gol kaydetti. 23 Nisan 1998 yılında Uruguay’da dünyaya gelen Marcelo Saracchi, 1.72’lik boyu ve sol bek mevkisindeki süratiyle dikkat çekiyor. 4 kez Uruguay milli takımı forması giyen Marcelo Saracchi’nin Leipzig ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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