Sapma tutarı %40
TFF, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30’dan %40’a yükseltilmesine karar verdi. Bu kararda kulüplerin mali durumu göz önüne alındı.
Aksam.com.tr
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yaptığını açıkladı. Süper Lig kulüplerinin mali durumunu göz önüne alan TFF, yaptığı açıklamayla değişikliği ilan etti. TFF Yönetimi, 2019-20 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30’dan %40’a yükseltilmesine karar verdi. “Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması” başlıklı EK-XII’sinin E bölümünde değişiklik yapılarak oran yüzde 40’a çıkarıldı.
ÜST LİGE ÇIKANLARA MÜJDE
Ayrıca üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi. Böylece avantaj sağlandı.