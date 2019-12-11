Sapma tutarı %40

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TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yaptığını açıkladı. Süper Lig kulüplerinin mali durumunu göz önüne alan TFF, yaptığı açıklamayla değişikliği ilan etti. TFF Yönetimi, 2019-20 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30’dan %40’a yükseltilmesine karar verdi. “Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması” başlıklı EK-XII’sinin E bölümünde değişiklik yapılarak oran yüzde 40’a çıkarıldı.

ÜST LİGE ÇIKANLARA MÜJDE

Ayrıca üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi. Böylece avantaj sağlandı.