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  3. Sao Paulo teknik direktörü Cuca, Adriano'nun transfer edilmesini istiyor

Sao Paulo teknik direktörü Cuca, Adriano'nun transfer edilmesini istiyor

Sao Paulo teknik direktörü Cuca, Adriano'nun transfer edilmesini istiyor

Beşiktaş’la yollarını ayırması beklenen Adriano’ya Sao Paulo talip oldu.

Brezilya basınından LANCE sitesinin haberine göre Sao Paulo teknik direktörü Cuca, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Adriano'nun transfer edilmesini istedi. Bunun üzerine Brezilya kulübünün yetkilileri transferi bitirmek üzere harekete geçti.

ADRİANO SAĞ BEKTE GÖREV YAPACAK

Her iki bekte oynayabilen Adriano'nun Sao Paulo'da alışılmışın dışında sağ bekte görev yapacağı ifade edildi. Sağ bek derinliğinde bu sezon birçok sıkıntı yaşayan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, zaman zaman bu sorunu Adriano ile çözmüştü. Brezilya ve yurtdışından teklifler alan Adriano'nun maaş talebinin kulüp için yüksek olacağı öngörüldü.

(Futbol Arena)

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