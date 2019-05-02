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  3. Sao Paulo, Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano'yu istiyor

Sao Paulo, Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano'yu istiyor

Sao Paulo, Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano'yu istiyor

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano için ülkesinden talip çıktı. Brezilya'nın Sao Paulo takımının Mariano için harekete geçtiği belirtildi.

Brezilya'nın Fox Sports kanalının haberine göre Sao Paulo Teknik Direktörü Cuca, yönetime sağ bek pozisyonu için 3 isim söyledi. Listenin başında Galatasaray'dan Mariano bulunurken diğer isimler Santos'tan Victor Ferraz ve Palmeiras'tan Fabiano olarak dikkat çekti.

DEVRE ARASINDA BREZİLYA'YA GİTMEMİŞTİ

Galatasaray ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu ile devre arası transfer döneminde de Flamengo ilgilenmiş ancak Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istememişti.

İki sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon Galatasaray ile toplam 35 maça çıkarken 5 asist kaydetti.

(Sporx)

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