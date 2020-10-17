  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:10
  • |
  • Son Güncelleme:

Santos, Robinho'nun transferini iptal etti

Santos, Robinho'nun transferini iptal etti

Paylaş

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Santos, bir hafta önce anlaştığı Robinho'nun sözleşmesinin askıya alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Robinho'nun İtalya'da süren davasının savunmasına yoğunlaşabilmesi için taraflar, karşılıklı anlaşarak 10 Ekim'de imzalanan sözleşmenin askıya alınmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

36 yaşındaki futbolcunun adı, İtalya'nın Milan takımında oynadığı 2013 yılında 22 yaşındaki Arnavut bir kadının, bir diskoda 6 kişi tarafından tecavüze uğraması olayına karışmıştı.

Milano kentindeki mahkeme, 2017'nin kasım ayında aldığı kararla suçlanan kişiler arasındaki Robinho'yu, 9 yıl hapse mahkum etmişti. Brezilyalı futbolcu, temyiz süreci devam ettiği için hapse girmedi.

Brezilya basını, Santos Kulübü'nün, bu adımı, sponsorlarından gelen baskı üzerinde atmak zorunda kaldığını öne sürdü. Sözleşmenin, üst mahkemenin kararı bozma ihtimali göz önünde bulundurularak feshedilmediği paylaşıldı.

Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen forvet oyuncusu, Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynadı.

Cezayı aldığı sırada Atletico Mineiro'da top koşturan Robinho, 2018'den itibaren 2,5 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giydi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Belözoğlu son bombasını patlatıyor! '3 katını veriyoruz, bize gel'
Belözoğlu son bombasını patlatıyor! '3 katını veriyoruz, bize gel'

Belözoğlu son bombasını patlatıyor! '3 katını veriyoruz, bize gel'

'Ne halt yedikleri' ortaya çıktı! İndirime gitmeyip bir de bunu yapmışlar
'Ne halt yedikleri' ortaya çıktı! İndirime gitmeyip bir de bunu yapmışlar

'Ne halt yedikleri' ortaya çıktı! İndirime gitmeyip bir de bunu yapmışlar

Terim, genç yıldızın transferi için öncelik sözü aldı
Terim, genç yıldızın transferi için öncelik sözü aldı

Terim, genç yıldızın transferi için öncelik sözü aldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir! Newton'dan sürpriz, Buruk'tan beklenen 11
Trabzonspor'un konuğu Başakşehir! Newton'dan sürpriz, Buruk'tan beklenen 11

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir! Newton'dan sürpriz, Buruk'tan beklenen 11

Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.

Terim kadroyu değiştiriyor! 3 kesik
Terim kadroyu değiştiriyor! 3 kesik

Terim kadroyu değiştiriyor! 3 kesik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazartesi günkü Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Yorgun futbolcular büyük ihtimalle yedek kulübesinde şans bekleyecek.

Nazım Sangare, ilk 11'de
Nazım Sangare, ilk 11'de

Nazım Sangare, ilk 11'de

Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Göztepe maçına ilk 11'de başlayacak.

7 gün önce imzayı atmıştı, transfer iptal edildi!
7 gün önce imzayı atmıştı, transfer iptal edildi!

7 gün önce imzayı atmıştı, transfer iptal edildi!

Santos kulübü, kulübün efsane isimlerinden Robinho'nun transferinin iptal edildiğini açıkladı.

Çebi'den Yalçın'a yanıt: Hocamızın istemediği hiçbir oyuncuyu almadık
Çebi'den Yalçın'a yanıt: Hocamızın istemediği hiçbir oyuncuyu almadık

Çebi'den Yalçın'a yanıt: Hocamızın istemediği hiçbir oyuncuyu almadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Bazı transferleri ben istemedim." sözlerine Başkan Ahmet Nur Çebi'den yanıt geldi: “Transferde 4-5 kişilik bir ekiple çalıştık. Hocanın istediklerini de aldığımız oldu. Hocanın istediği ancak alamadığımız futbolcular da oldu. Hocamızın onaylamadığı hiçbir futbolcuyu transfer etmedik.”

Kayserispor, Sivasspor maçına 5 eksikle çıkacak
Kayserispor, Sivasspor maçına 5 eksikle çıkacak

Kayserispor, Sivasspor maçına 5 eksikle çıkacak

Hes Kablo Kayserispor, Sivasspor maçına 5 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.