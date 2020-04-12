  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Nisan 2020 Pazar 09:55
  • |
  • 12 Nisan 2020 Pazar 09:55

Santos başkanı, Robinho'yu açıkladı: Bu transferi durduracak hiçbir şey yok

Santos başkanı, Robinho'yu açıkladı: Bu transferi durduracak hiçbir şey yok

Paylaş

Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robinho'nun yeni takımı artık büyük ölçüde belli oldu. Brezilyalı futbolcunun yeni adresi olacağı bir süredir iddia düzeyinde konuşulan Santos Kulübü'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Santos Kulübü Başkanı Jose Carlos Peres yaptığı açıklamada bu transferi istediklerini itiraf ederken, transfer için çalışmalara başladıklarını da dile getirerek şunları söyledi:

"Robinho buranın öz evladıdır. Herkesi etkileyen bir neşesi, soyunma odasında herkesi pozitif etkileyen bir hali vardır. Ve her zaman Santos'ta kendisine yer vardır. Robinho da kesinlikle Santos'a dönmek istiyor, biz de onu burada görmek istiyoruz."

"BU TRANSFERİ DURDURACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Brezilya basınında 700 bin euro dolayında olduğu söylenen bir paradan da bahseden başkan "Kendisine borcumuz var, bunu menajeriyle birlikte hesapladık. Bu transferi durduracak hiçbir şey yok" diye konuştu.

Robinho'nun İtalya'da mahkumiyet almasına neden olan davasından da bahseden Santos Başkanı "Yurt dışında bununla ilgili bir sıkıntı vardı. Benim başkanlığımın ilk döneminde de kendisini transfer etmek istedik, o dönem endişe ettik. Ancak şu an için Santos'a transfer olmasının önünde bir engel yok. Bu transfer için iyimserim" dedi.

Santos Kulübü'nden yetişen ve bir dönem Sivasspor'da da oynayan Robinho, Başakşehir'de bu sezon beklentilerin uzağında kalmış, 18 maçta hiç gol atamamıştı.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sergen Yalçın, Oumar Niasse'ı istemedi

title

Jose Mourinho'nun 'Yeni Drogba'sı Vedat Muriqi

title

Hüseyin Tok, AKŞAM'a konuştu: Türkiye'de olmak şans

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın eski yıldızı bir otelde karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski yıldızı bir otelde karantinaya alındı

Galatasaray'ın eski yıldızı bir otelde karantinaya alındı

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

'Türkiye'de olmak şans'
'Türkiye'de olmak şans'

'Türkiye'de olmak şans'

Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”

N'diaye'yi istemiyorlar
N'diaye'yi istemiyorlar

N'diaye'yi istemiyorlar

Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.

Mourinho'nun 'Yeni Drogba'sı Vedat Muriqi
Mourinho'nun 'Yeni Drogba'sı Vedat Muriqi

Mourinho'nun 'Yeni Drogba'sı Vedat Muriqi

İngiltere Premier Ligi'nin devlerinden Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, yönetime Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli gol silahı olan Vedat Muriç'in alınması konusunda baskısını sürdürüyor.

Sergen Yalçın golcü futbolcuyu veto etti
Sergen Yalçın golcü futbolcuyu veto etti

Sergen Yalçın golcü futbolcuyu veto etti

Everton'da bekleneni veremeyen Oumar Niasse menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi ancak Sergen Yalçın oyuncuyu veto etti.

Başkan'ın favorisi Shane Larkin
Başkan'ın favorisi Shane Larkin

Başkan'ın favorisi Shane Larkin

Rus basını, ABD'li basketbolcunun Türk Milli Takımı'nı tercihini değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tam bir spor tutkunu olduğu ve Larkin için özel çaba gösterdiği belirtildi.

Talisca 16 milyon euro
Talisca 16 milyon euro

Talisca 16 milyon euro

Beşiktaş'la ismi anılan Brezilyalı yıldızın satış fiyatı dudak uçuklattı. Çin ekibi Evergrande, Sambacıya 16 milyon euro değer biçti. Çin Ligi'nin en pahalı üçüncü yıldızı durumundaki Talisca'yı bu şartlarda yeniden Türkiye'de görmek hayal. İlk sırada 19 milyonluk Oscar var.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.