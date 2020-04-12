Santos başkanı, Robinho'yu açıkladı: Bu transferi durduracak hiçbir şey yok

Santos Kulübü Başkanı Jose Carlos Peres yaptığı açıklamada bu transferi istediklerini itiraf ederken, transfer için çalışmalara başladıklarını da dile getirerek şunları söyledi:
"Robinho buranın öz evladıdır. Herkesi etkileyen bir neşesi, soyunma odasında herkesi pozitif etkileyen bir hali vardır. Ve her zaman Santos'ta kendisine yer vardır. Robinho da kesinlikle Santos'a dönmek istiyor, biz de onu burada görmek istiyoruz."
"BU TRANSFERİ DURDURACAK HİÇBİR ŞEY YOK"
Brezilya basınında 700 bin euro dolayında olduğu söylenen bir paradan da bahseden başkan "Kendisine borcumuz var, bunu menajeriyle birlikte hesapladık. Bu transferi durduracak hiçbir şey yok" diye konuştu.
Robinho'nun İtalya'da mahkumiyet almasına neden olan davasından da bahseden Santos Başkanı "Yurt dışında bununla ilgili bir sıkıntı vardı. Benim başkanlığımın ilk döneminde de kendisini transfer etmek istedik, o dönem endişe ettik. Ancak şu an için Santos'a transfer olmasının önünde bir engel yok. Bu transfer için iyimserim" dedi.
Santos Kulübü'nden yetişen ve bir dönem Sivasspor'da da oynayan Robinho, Başakşehir'de bu sezon beklentilerin uzağında kalmış, 18 maçta hiç gol atamamıştı.
(Sabah)
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