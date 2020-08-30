Santon'da 'tapu' şartı

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Roma’nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon için görüşmeler sürüyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Roma ise tecrübeli sağ bek oyuncusunu satma amacında. Oyuncu da kiralık seçeneğine sıcak bakmıyor ve Siyah-Beyazlı takımdan 3 sezonluk anlaşma istiyor.
Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan oyuncu için orta yol bulunursa, transfer gerçekleşecek. Santon, Roma’da 42 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
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