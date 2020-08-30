Santon'da 'tapu' şartı

AKŞAM

Beşiktaş Davide Santon'u kiralamak, Roma ise oyuncuyu satmak niyetinde.

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Roma’nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon için görüşmeler sürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Roma ise tecrübeli sağ bek oyuncusunu satma amacında. Oyuncu da kiralık seçeneğine sıcak bakmıyor ve Siyah-Beyazlı takımdan 3 sezonluk anlaşma istiyor.

Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan oyuncu için orta yol bulunursa, transfer gerçekleşecek. Santon, Roma’da 42 maça çıktı ve 2 asist yaptı.