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Şanlıurfaspor'a haciz şoku

Şanlıurfaspor'a haciz şoku

TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a Bolu'da yaptığı kamp masraflarını ödemediği gerekçesiyle haciz geldi.

GAP Vadisi Tesisleri'ne gelen icra memurları, sezon öncesi Bolu'daki kamp tesislerine ödenmeyen 280 bin lira borç için kulübe haciz işlemi başlattı.

İcra memurları eşliğinde işçiler, tesislerdeki mobilya ve klimaların da aralarında bulunduğu bazı eşyaları kamyonetlere yükledi.

Haciz işlemlerinin ardından icra memurları ve işçiler, tesislerden ayrıldı.

Kulüp başkanı Emin Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. 

Sezon öncesi yaptıkları kampın ücretinin bir kısmının ödendiğini kaydeden Yetim, "Daha önce kısmi ödeme yapmıştık, geri kalan borcu ödeyemedik. Kulübümüz için bazı yerlerden bize verilen maddi taahhütler yerine getirilmedi. Ondan dolayı sıkıntı yaşadık ve icra geldi. Bugün yönetim olarak olağanüstü kongre kararı aldık." diye konuştu.

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