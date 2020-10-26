Şanlıurfa'da arabada 'derbi' keyfi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni normale uygun olarak gerçekleştirdiği açık hava etkinliklerinde vatandaşlara, açık havada derbi izleme imkanı sundu. Şanlıurfa Fuar Merkezi önündeki alanda düzenlenen arabada derbi keyfi heyecanına ortak olmak isteyen vatandaşlar daha önceden rezervasyon yaptırdıkları alanda arabalarıyla Fenerbahçe - Trabzonspor maçını takip etti.
Süper Lig’in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Trabzonspor’un karşılaştığı, arabada derbi keyfi etkinliğine gelen vatandaşlara maske dağıtıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Dev derbiyi arabalarında izleme şansı yakalayan vatandaşlar, gerçekleştirilen organizasyondan memnun kaldıklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkürlerini iletti.
Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından alanda bulunan dev ekrana yansıtılan derbi Fenerbahçe’nin 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi.
Lille'in Nice ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmış ve yedek kulübesinde hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurmuştu. 54 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili açıklama yaptı.
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı.
İrfan Can Kahveci'yi izlemek için İstanbul'a gelen ancak uçağın rötar yapması sebebiyle maçı kaçıran Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde de stattaydı. Ünlü futbol adamı; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Ozan Tufan'ı dikkatle izleyerek bol bol not aldı. Bruno Cheyrou'nun devre arasına kadar bu 4 ismi takip edeceği öğrenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Sevilla-Rennes maçını Cüneyt Çakır, aynı gruptaki Krasnodar-Chelsea karşılaşmasını ise Ali Palabıyık yönetecek.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine bu sezon son vereceğini söyledi.