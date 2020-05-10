Sancaktepe'de 9 pozitif

12 Haziran'da geri dönmeye hazırlanan futbola bir şok haber daha... İkinci Lig'de mücadele eden Sancaktepe'de yapılan testler sonucunda 4 futbolcu, 2 antrenör ve 3 çalışanda koronavirüs tespit edildi. Hastalığa yakalananların isimleri ise açıklanmadı.

AKŞAM

TFF 2.Lig’de mücadele eden Sancaktepe, teknik heyetten 2 ismin yanı sıra 4 futbolcu ve 3 çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, “Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

52 PUANLA 4. SIRADA

Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin hastaneye gitmelerini gerektirecek bulgu olmadığı vurgulanarak, “Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Kovid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır” denildi. İkinci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sancaktepe, Samsunspor’un lider olduğu sıralamada 4’üncü ve play off oynamayı büyük ölçüde garantilemiş bir ekip.