Sancaktepe'de 9 pozitif

AKŞAM
TFF 2.Lig’de mücadele eden Sancaktepe, teknik heyetten 2 ismin yanı sıra 4 futbolcu ve 3 çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, “Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.
52 PUANLA 4. SIRADA
Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin hastaneye gitmelerini gerektirecek bulgu olmadığı vurgulanarak, “Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Kovid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır” denildi. İkinci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sancaktepe, Samsunspor’un lider olduğu sıralamada 4’üncü ve play off oynamayı büyük ölçüde garantilemiş bir ekip.
Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.
Radamel Falcao'nun annesi Juana, oğlunu yere göğe koyamadı: “Falcao, Tanrı tarafından Kolombiyalılar'a verilen büyük bir ödüldür. Ülkemin insanlarının onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Onunla her zaman gurur duydum ve duyacağım.”
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Hırvat teknik adamla kısa süre içinde üç yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.
Beşiktaş'ta yapılan testlerin ardından bir futbolcuda ve bir çalışanda koronavirüse rastlandı. Virüse yakalananlar karantinaya alındı.
Mesut Özil'in menajeri avukat Erkut Söğün, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından açıklama yaptı.
Galatasaray'dan bonuslar hariç senelik 3 milyon 350 bin euro kazanan Younes Belhanda, kendisine yapılan maaş indirimini kabul etmedi.
İngiltere Premier Lig'in akıbetini büyük oranda belirleyecek toplantı yarın yapılacak. Futbolun bütün paydaşlarının bir araya geleceği görüşmede sezonun geri kalan bölümü için elde edilmesi muhtemel 762 milyon poundluk yayın gelirinin nasıl kurtarılacağı ilk konu.