Sanal ortamda derbinin galibi Galatasaray oldu

Derbi öncesi Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sanal ortamda oynandı.

Fatih Terim, derbiyi önce sanal ortamda oynadı ve teknik adamlar için üretilen simülasyon programında çıkan sonuçlarla keyiflendi. Program, galibiyet oranını 'Yüzde 68 Galatasaray' olarak verdi. Terim bu sonucu oyuncularıyla paylaşırken, teknik ve taktik olarak herhangi bir eksikleri olmadığını mental olarak da derbiye hazır olmaları durumunda kazanacaklarını anlattı.

Pazar günü tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini dakika dakika masaya yatırıldı. İki takımın ligde attıkları gol dakikalarına bakıldığında 16-30 arası dikkatleri çekiyor. Özellikle Galatasaray bu 15 dakikalık periyotta adeta coşuyor. Galatasaray 16 ile 30. dakikalar arasında adeta coşarken rakip filelere 11 gol gönderdi. 16-30. dakikalar arası Fenerbahçe'nin de 7 golle en çok gol attığı 4 periyottan birisi oldu.

Cimbom ligde attığı 36 golün 11'ini yani yaklaşık yüzde 30'unu 16-30 arasında buldu. Bu 15 dakikalık bölüm Fenerbahçe'nin de en çok gol bulduğu 4 periyottan biri oldu. Kanarya 16-30 arasında rakip ağları 7 kez havalandırdı. Yenilen gol dakikalarına bakıldığında ise Galatasaray adına ikinci yarının ikinci 15 dakikalık bölümü dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE İLK YARILARA KÖTÜ BAŞLIYOR

Bu periyotta büyük sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar tam 6 gol yedi. Fenerbahçe'nin ise maçlara kötü başladığı görülüyor. Kanarya ilk 15 dakikalık bölümde kalesinde 5 gol gördü. Son 4 maçta 5 gol bulan Adem Büyük kariyerinin en formda dönemlerinden birisinde.

F.Bahçe'nin en çok gol yediği dakika aralığı 1-15 arası. Cimbom ise kalesinde en çok golü 61-75 arasında gördü. İki takımın 22 haftalık lig istatistiklerinin birbirine çok yakın olması dikkat çekiyor. Şampiyonluk yarışında birçok kilidi çözecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın lig istatistikleri de ortaya çıktı. Ezeli rakiplerin rakamlarının birbirine yakınlığı dikkat çekti. Kanarya'nın 10 parametrenin 5'inde, Cimbom'un ise 4'ünde rakibine üstünlük kurdu. 1 parametrede ise eşitlik bulunuyor.

(Takvim)