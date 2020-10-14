San Marino 40 maç sonra ilk kez puan aldı

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden San Marino, tam 40 maç aradan sonra ilk kez puan almayı başardı.
UEFA sıralamasında en son sıralarda yer alan ve Liechtenstein deplasmanına çıkan San Marino, rakibi ile 0-0 berabere kalarak puan almanın sevincini yaşadı. Bu golsüz eşitlikle 1 puan alan San Marino böylelikle 6 yıl aradan sonra yenilgi haricinde bir sonuç almış oldu.
San Marino bundan önce 6 yıldır oynadığı toplam 39 maçın tamamında yenilgi yaşamıştı.
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 93-72 yenerek, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
Galatasaray'ın son seçimdeki başkan adayı Ozan Korkut, önümüzdeki süreçte böyle bir isteğinin olduğunu ve sarı-kırmızılı ekibe başkan olması durumunda Teknik Direktör Fatih Terim'in daha yetkili olması gerektiğini, Sportif AŞ'de de yetkisi olması gerektiğini ifade etti.
İngiltere ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek verdi.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı.
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 4'üncü maçında yarın İstanbul'da Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını yaptı.