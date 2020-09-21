Samuel Kalu: Fenerbahçe bana iki kez teklif yaptı

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Bordeaux'nun Nijeryalı 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu, Fenerbahçe'nin kendisine iki kez teklif yaptığını açıkladı.

Samuel Kalu, "Fenerbahçe ile ilgili söylenecek çok bir şey yok. Fenerbahçe, ilk olarak Bordeaux'ya kiralama teklifi yaptı. Ben de Fenerbahçe'ye, 'Kulüp için önemli bir oyuncuyum ve benim öylece kiralanmamı kabul etmeyecekler.' dedim. Zaten, Bordeaux da bu teklifi geri çevirdi." dedi.



"FENERBAHÇE İKİNCİ BİR TEKLİF YAPTI"

"Fenerbahçe, bu kez başka bir teklifle geldi." diyerek sözlerini sürdüren Kalu, "Satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi daha yapıldı. Bordeaux, henüz bu teklife cevap vermedi." açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE İÇİN ZORLAYAMAM"

Nijeryalı oyuncu, "Ben Bordeaux için hala elimden geleni yapmaya hazırım. Burada kalırsam %100 olarak kulübüm için mücadele ederim. Bordeaux'yu Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul etmesi için zorlayamam." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

23 yaşındaki Kalu, Bordeaux'nun bu sezon oynadığı 4 maçta da görev aldı ve 2-1 kaybettikleri RC Lens deplasmanında sezonun ilk golünü atmayı başardı.