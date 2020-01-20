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aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 18:17
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 18:17

Samsunsporlu futbolcular, 31 yıl önceki kazada ölenleri unutmadı

Samsunsporlu futbolcular, 31 yıl önceki kazada ölenleri unutmadı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcular, 20 Ocak 1989 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kırmızı beyazlı ekibin o dönemki teknik direktörü Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, teknik menajer Yücel Uyar, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, teknik heyet ve futbolcular; 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak lig maçı için yola çıkan Samsunspor'u taşıyan otobüsün, Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile birlikte hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan'ın Asri Mezarlık'ta, otobüs şoförü Asım Özkan'ın da Kıranköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kabir ziyaretlerinin ardından konuşan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Şehrimizi yasa boğan elim trafik kazasının 31'inci yıl dönümü. Nuri Asan ve Asım Özkan'ı kabirlerini ziyaret ederek andık. Onlar Samsunspor için canlarını feda ederken takım Süper Lig'deydi. Dolayısıyla bize emanet ettikleri Samsunspor'u önce 1'inci Lig'e daha sonra da Süper Lig'e çıkarmak, onlara karşı bizim görevimiz" dedi.

(DHA)

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