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  3. Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık anlaşma

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık anlaşma

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık anlaşma

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllığına anlaştı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllığına anlaştı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bugün bir araya gelerek 5 yıllık anlaşmaya vardı. İlk olarak Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) duyurduğu anlaşmanın ardından resmi sözleşmeyi salı günü bir basın toplantısı ile imzalayacak olan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Samsun ekibinin bu hafta oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçını tribünden takip edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Sağlama yuvana Tekrar hoş geldin diyor büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza olan inancımızı vurgulamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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