Samsunspor'da 2 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde tüm futbolcuların Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.
Yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, futbolcuların sağlık durumun iyi olduğu, evlerinde izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların Burak Çalık ve Erkam Reşmen olduğu öğrenildi.
Samsunspor'da geçen hafta da bir futbolcuda Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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