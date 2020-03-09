  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 11:54
  • |
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 11:54

Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor

Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor

Paylaş

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor, 27'nci haftayı 70 puanla tamamlayarak Türkiye profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu. Karadeniz ekibi ayrıca üst üste 11'inci galibiyetini alarak 35 yıl önceki kendi rekorunu da kırdı.

Yılport Samsunspor, ligde topladığı 70 puanla Süper Lig’de Medipol Başakşehir FK, Trabzonspor, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, TFF 1’inci Lig’de Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Bursaspor gibi takımları geride bıraktı. Yılport Samsunspor 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Samsunspor iç sahada 38, deplasmanda da 32 puan toplayarak Türkiye liglerinde en fazla puan toplayan takımı oldu. Ligde 11 maç üst üste galip gelme serisi yakalayan Karadeniz temsilcisi kendi rekorunu da kırmış oldu. Samsunspor en son 1984-1985 sezonunda üst üste 10 maç galip gelme serisi yakalamıştı.

KALESİNDE 10 GOL GÖRDÜ

Ligde 27 haftada kalesinde sadece 10 gol gören Kırmızı-Beyazlı ekip, bu alanda da Türkiye liglerinde en az gol yiyen takım oldu. Kaleci Nurullah Aslan, 27 maçın tamamında 90 dakika sahada kalırken, 20 maçta kalesini gole kapatan 2,05 metre uzunluğunda 22 yaşındaki kaleci, sadece 7 maçta kalesinde gol gördü.

Türkiye profesyonel liglerdeki rekorları da kırmak istediklerinin altını çizen Ertuğrul Sağlam, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. galibiyetiyle birlikte Samsunspor’un 35 yıllık üst üste kazanma rekorunu da kırdıklarını şimdiki hedeflerinin Türkiye profesyonel liglerinin 13 maçlık galibiyet rekorunu kırmak olduğunu belirtti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'de Kruse'nin dönüş tarihi belli oldu

title

Kasımpaşa'nın küme düşmeye niyeti yok!

title

Bursaspor Süper Lig umudunu kaybetmedi

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Ronaldinho'dan ilk hapishane karesi!
Ronaldinho'dan ilk hapishane karesi!

Ronaldinho'dan ilk hapishane karesi!

Kara ‘Bulut'lar dağılacak!
Kara ‘Bulut'lar dağılacak!

Kara ‘Bulut'lar dağılacak!

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?
Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?

Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?

Ersun Yanal'dan olay sözler!
Ersun Yanal'dan olay sözler!

Ersun Yanal'dan olay sözler!

Toroğlu: Sivasspor'un kazandığı penaltı...
Toroğlu: Sivasspor'un kazandığı penaltı...

Toroğlu: Sivasspor'un kazandığı penaltı...

Fenerbahçe ve Galatasaray'da koronavirüs tehlikesi
Fenerbahçe ve Galatasaray'da koronavirüs tehlikesi

Fenerbahçe ve Galatasaray'da koronavirüs tehlikesi
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.