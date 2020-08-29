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  • Samsunspor Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda? Trabzonspor Samsunspor maçı başladı mı?
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:45
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Samsunspor Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda? Trabzonspor Samsunspor maçı başladı mı?

Samsunspor Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda" Trabzonspor Samsunspor maçı başladı mı"

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Trabzonspor Samsunspor hazrlık maçı için ilk düdük bugün saat 18:00'de çalacak. 2020-21 Süper Lig sezonuna hazırlık yapan iki takım Samsun'da karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler "Trabzonspor Samsunspor hazırlık maçı hangi kanalda? Trabzonspor Samsunspor hazırlık maçı saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Heyecanla beklenen Trabzonspor Samsunspor hazırlık maçı için geri sayım sona erdi. Samsun'da gerçekleşecek karşılaşma 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Hazırlık maçı Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler hangi kanaldan yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Samsunspor hazırlık maçı, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de başlıyor.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Samsunspor: Nurullah, Erhan Kartal, Ercan Yazıcı, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen, Vukan Savicevic, Oğuz Gürbulak, Guido Koçer, Burak Çalık, Gökhan Alsan, Ahmethan Köse

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