Samsunspor Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda? Trabzonspor Samsunspor maçı başladı mı?

Heyecanla beklenen Trabzonspor Samsunspor hazırlık maçı için geri sayım sona erdi. Samsun'da gerçekleşecek karşılaşma 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Hazırlık maçı Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler hangi kanaldan yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
Trabzonspor Samsunspor hazırlık maçı, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de başlıyor.
Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Samsunspor: Nurullah, Erhan Kartal, Ercan Yazıcı, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen, Vukan Savicevic, Oğuz Gürbulak, Guido Koçer, Burak Çalık, Gökhan Alsan, Ahmethan Köse
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