Samsunspor, şampiyonluk için inançlı

TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından olan Samsunspor, geride kalan 14 maçta beklentileri tam manasıyla karşılayamadı. Beklenmedik puan kayıpları yaşayan kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 24 puan toplayabildi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından yüzde 100 yetki verilen Mustafa Aztopal, yaptığı açıklama ile şampiyonluğa olan inançlarından en ufaklık bir eksiklik olmadığını ifade etti.
“İNANCIMIZDA EN UFAK BİR EKSİKLİK YOK”
Tüm camia olarak şampiyonluğa inandıklarının altını çizen Aztopal, “Bursaspor maçında kötü bir skorla mağlup olduk ve hepimiz üzüldük. Başta başkanımız Yüksel Yıldırım da buna çok üzüldü. Hemen akabinde bir erteleme müsabakasında Balıkesirspor ile deplasmanda karşılaştık. Hemen Bursaspor maçının üzerine gelmesinden dolayı önemli bir müsabakaydı. Balıkesirspor maçında arkadaşlarımız çok iyi bir mücadele ortaya koyarak kazandılar. O maçtan 3 puan almak çok önemliydi. Biz, başkanımız Yüksel Yıldırım ile hocamız Ertuğrul Sağlam ve futbolcularımız ile bu işin üstesinden geleceğiz. İnancımızda en ufak bir eksiklik yok.” dedi.
Bayer Leverkusen, Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan'ı gündemine aldı.
DETAY
• Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Marcel devreye girdi.
• Bayer Leverkusen'in şef analisti olarak görev yapan Marcel, Ozan'ı Bundesliga'da oynaması için ikna etmeye çalışıyor.
• Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
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