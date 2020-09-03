Samsunspor, Kevin Boli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'u yıkan haber! Sörloth ayrılık kararı aldı Trabzonspor'u yıkan haber! Sörloth ayrılık kararı aldı RB Leipzig'in transferi için yoğun çaba harcadığı Alexander Sörloth transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman medyası, Sörloth'un Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istediğini yazdı.

Belözoğlu'ndan bir transfer müjdesi daha Belözoğlu'ndan bir transfer müjdesi daha Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütmeye başlayan ve yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Emre Belözoğlu, takıma yeni isimlerin katılabileceğini söyledi. Belözoğlu, “Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

Kanayan yaraya bedava çözüm! Cimbom için fırsat transferi Kanayan yaraya bedava çözüm! Cimbom için fırsat transferi Galatasaray, Manchester City'den ayrılan ve şu anda boşta olan 23 yaşındaki orta saha Aleix Garcia için harekete geçti. Oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Sarı-Kırmızılı yönetim, İspanyol futbolcunun menajerine ilk teklifini iletti.

3 büyüklerin alamadığı golcüyü Alanyaspor kaptı 3 büyüklerin alamadığı golcüyü Alanyaspor kaptı Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Senegalli golcü Khouma Babacar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Anlaşma iptal! Fener'in yeni transferi geri dönüyor Anlaşma iptal! Fener'in yeni transferi geri dönüyor Fenerbahçe, Bucaspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Barış Sungur'u TFF 3. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a kiralamıştı ancak İç Anadolu temsilcisi anlaşmayı iptal etti. 18 yaşındaki forvet bu gelişme üzerine İstanbul'a geri dönüyor.