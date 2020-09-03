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aksam.com.tr
  • 03 Eylül 2020 Perşembe 16:11
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Samsunspor, Kevin Boli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, Kevin Boli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Transferin hızlı takımlarından Samsunspor, Romanya'nın CFR Cluj takımında oynayan Fildişi Sahilli defans oyuncusu Kevin Boli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig’in yeni ve iddialı takımlarından Samsunspor, kadrosuna yıldızları katmaya devam ediyor. Avrupa’nın önemli takımlarından değerli oyuncuları kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar son transferini Romanya’nın CFR Cluj takımından yaptı. 29 yaşındaki oyuncu Kevin Boli, kendisini 3 yıllığına Samsunspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza törenine 29 yaşındaki oyuncu Kevin Boli’nin yanı sıra Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal katıldı.

Kevin Boli, geçen sezon Cluj ile Avrupa Kupası maçları da dahil toplam 21 maçta 2 gol kaydetmişti. Bu yıl eski takımıyla 1 lig 1 de Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında forma giyen Fil Dişi Sahilli yıldız, bundan sonra Samsunspor forması ile ter dökecek.

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