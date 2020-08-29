Samsunspor, hazırlık maçında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'a Seri'yi Lemina getirecek G.Saray'a Seri'yi Lemina getirecek Jean Michael Seri'yi tekrar kiralamak Galatasaray'ın şans yüzüne güldü. Seri'nin kulübü Fulham, Mario Lemina'yla anlaşınca 29 yaşındaki futbolcu da Cimbom'a kaldı.

Giuliano, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Giuliano, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.

Trabzonspor'da Khazri tamam sıra Saint Etienne'de Trabzonspor'da Khazri tamam sıra Saint Etienne'de Wahbi Khazri ile anlaşan Trabzonspor, kulübü Saint Etienne'e opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Fransız kulübü bu teklife olumlu yaklaşıyor. Ancak Fransızların satın alma opsiyonu için belirlediği 8 milyon euro çok bulundu. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor.

Aslan'a iki orta saha: Henriksen ve Kuzyaev Aslan'a iki orta saha: Henriksen ve Kuzyaev Orta saha transferinde umduğunu bulamayan Galatasaray, daha fazla vakit kaybetmemek için bonservisi elinde olan iki yabancı orta sahaya yöneldi:

Lazio ve Fiorentina başkanları Muriqi içim birbirine girdi Lazio ve Fiorentina başkanları Muriqi içim birbirine girdi Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi için İtalyanların iki kulübü Lazio ve Fiorentina karşı karşıya geldi. Lazio Başkanı, telefonla aradığı Fiorentina Başkanı'nın kenara çekilmesini istedi...