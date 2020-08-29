Samsunspor, hazırlık maçında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takım, ilk hazırlık maçında Yılport Samsunspor'a konuk oldu.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maça Trabzonspor; Uğurcan Çakır, Nwakaeme, Sörloth, Ekuban, Campi, Flavio, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Pereira, Abdulkadir Parmak, Furkan Yıldırım 11'i ile çıktı.
Yılport Samsunspor ise mücadeleye Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Ercan Yazıcı, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak, Vukan Savicevic, Gökhan Alsan, Burak Çalık, Guido Koçer ve Ahmethan Köse 11'i ile başladı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Trabzonspor ikinci yarıya Erce Kardeşler, Xavier, Marques, Abdülkadir Ömür, Trondsen, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar Le, Plaza, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan, Kerem Baykuş 11'i ile başladı. Maçın 61. dakikasında Trabzonspor'dan Kerem Baykuş'un yerine Salih Kavrazlı oyuna girdi.
Samsunspor'da da ikinci yarıda Furkan Köse, Ahmet Altın, Recep Burak Yılmaz, Cedric Serge, Ferhat Çulcuoğlu, Muhsin Yıldırım, İlyas Kubilay Yavuz, Onur Eriş, Enes İslam İlkin, Ceyhun Hidayet Çepnioğlu, Yunus Emre Çift görev alan isimler oldu.
Bordo-mavili ekipte 50. dakikada Edgar Le'nin kaydettiği gole Yılport Samsunspor, 54. dakikada Enes İslam İlkin ve 89. dakikada penaltıdan İlyas Kubilay Yavuz'un golleriyle cevap verdi.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Adem Cinek xx, Mehmet Şengül xx, Mürvet Yavuztürk xx
Samsunspor: Nurullah x (Furkan dk. 61 xx), Erhan Kartal xx (Ceyhun dk. 82 x), Yalçın xx (Recep dk. 74 x), Erkam xx, Ercan x (Serge Guy dk. 46 xx), Oğuz x (Ferhat dk. 46 x), Savicevic x (Muhsin dk. 61 xx), Göhan Alsan xx (İlyas dk. 61 xx), Burak Çalık xx (Onur dk. 74 x), Guido x (Enes dk. 46 xxx), Ahmethan x (Yunus dk. 82 x)
Yedekler: Ahmet, Necmican, Özcan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Trabzonspor: Uğurcan xx (Erce dk. 46 x), Flavio x (Marlon dk. 46 xx), Furkan xx (Edgar dk. 46 xx), Campi (Ahmetcan dk. 46 x) xx, Perreira xx (Serkan dk. 46 xx), Kerem x (Salih dk. 61 x), Abdülkadir Parmak x (Guilherme dk. 46 xx), Abdurrahim x (Abdülkadir Ömür dk. 46 xx), Nwakaeme xx (Kamil Ahmet dk. 46 x), Ekuban xx (Plaza dk. 46 xx), Sorloth x (Trondsen dk. 46 x)
Yedekler: Koray
Teknik Direktör: Eddie Newton
Goller: Enes İslam (dk. 54), İlyas (dk. 88 pen.) (Samsunspor), Edgar Le (dk.50) (Trabzonspor)
Sarı kart: Kamil Ahmet (Trabzonspor)
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