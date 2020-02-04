'Şampiyonluktan söz etmedim'

“Biz hiçbir zaman ‘Şampiyon olacağız’ diye çıkmadık. Hiçbir zaman benim ağzımdan kimse duymamıştır ‘Şampiyon olacağız’ diye. Bizim altımızdakilerin hepsi ‘Biz şampiyon olacağız’ diyor. Olabilir, futbol bu.

AKŞAM

GAZİANTEP deplasmanında 5-1’lik ağır yenilgiyle morali bozulan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takımı toparlamaya çalışıyor. Lider Yiğidolar’ın tecrübeli teknik direktörü dün camiaya ve rakiplerine seslendi, önemli mesajlar verdi: “Başakşehir maçı bizim için kritik ve önemli bir maç. Taraftarımızın mutlaka, o gün ne olursa olsun full doldurması gerekiyor. Çok büyük desteklemesi gerekiyor. Antep maçı aslında ders alınacak bir maçtı. Bambaşka bir şekilde o maça çıkmamız gerekiyor. Bundan önce nasıl şehir bütünleşmişse aynı şekilde olmamız gerekiyor. Biz hiçbir zaman ‘Şampiyon olacağız’ diye çıkmadık. Hiçbir zaman benim ağzımdan kimse duymamıştır ‘Şampiyon olacağız’ diye. Bizim altımızdakilerin hepsi ‘Biz şampiyon olacağız’ diyorlar. Olabilir, bu futbol. Biz maç maç bakıyoruz. Ben arkadaşlarıma yürekten güveniyorum. Transferlerle uyum sağladıktan sonra alternatifli bir kadromuz olacak. Sakat arkadaşlar da gelince daha iyi olacağız. Sivasspor olarak biz final maçlar oynayacağız. Biz 1 ayda 9 maç oynuyoruz. Bu dayanılmaz” yanıtını verdi.

TOPARLANMAMIZ GEREKİYOR

Bazı maçlar kötü başlayıp kötü gidebilir. Takım her zaman üst düzey gidecek değil. Sakatlıklar olabiliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi en kritik maçlara Fatih ve Ziya’yı orta sahada oynatarak çıktık. Arkadaşlarımızı suçlayamayız herkesin bir düşüşü olabilir. Takım toparlanacak. Lig başlarken de ilk 3 maç 4 puan aldık, aynı şeyler oldu. Başakşehir ile deplasmanda berabere kaldık. Şimdi kendi sahamızda oynuyoruz ve arkaya bakmamamız gerekiyor. Antep maçı geçti şimdi oradan çıkarılacak dersler var. Ona göre hareket edeceğiz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Çok iyi şeyler yapacağız. Hatalarımızı en kısa sürede düzelteceğiz. Transfer ettiğimiz arkadaşların hepsini belki de kupa maçında kullanacağız.

SİVAS’A KARŞI BİRAZ ANLAYIŞLI OLSUNLAR

ÇALIMBAY, TFF’nin maç programını da eleştirdi: “Arkadaşlarımız maç tarihlerini yaparken, maç saatlerini yaparken bizim kupa maçımızı 20.30’a veriyorlar. 20.30’dan sonra bizim dönme şansımız yok, riskli. Uçak inmeyebilir, her şey olabilir. O yüzden bir gün daha orada kalacağız. Sonra geliyoruz dinleniyoruz ve bizi Başakşehir maçına, final gibi bir maça çıkarıyoruz. Ben burada yedek mi, tam takım mı çıkayım? 2 günde arkadaşlarımızı toparlamamız zor. Antalya maçının rövanşı da 20.30’da. 20.30’da Sivas’ta hava eksiye dönüşüyor. Çok soğuk oluyor. Kar, buz her şey olabilir. Rövanş maçından iki gün sonra Trabzon’a gidiyoruz. Hava şartlarına göre hareket etmeleri gerekiyor. Nasıl kadro çıkaracağımızı kestiremiyoruz. 4 tane transferimiz var. Bizim kadro çıkarma ve dinlenme gibi şansımız yok. Yayıncı kuruluşun ve federasyonun anlayışlı olması gerekiyor.”

DERS ÇIKARMAK GEREKiR

ÇALIMBAY: “Biz kötü goller yedik, ama çok kötü de goller kaçırdık. Yediğimiz kadar da goller kaçırdık. Bizim o golleri mutlaka atmamız gerekiyordu. Özellikle hem taktik değişikliği hem sonradan riske girerek güzel şeyler yaptık ama Antep te girdiği pozisyonları iyi değerlendirdi. Futbolun içinde olan şeyler bunlar.”

5 OYUNCU SAKAT

TAKIMDA 5 sakat oyuncunun olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Biraz Sivasspor’a, Sivas şehrine anlayışlı olabilirlerse bizim açımızdan mükemmel olacak. Bizim en büyük sıkıntımız lig ve kupa maçlarının saatleri ve günleri. Bu bizi çok zor durumda bırakıyor” dedi.