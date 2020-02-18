Şampiyonluk yolundaki kilit isim Fernando Muslera

Yeni Malatya'yı tek golle geçen Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan 22 haftasında kalesini 10. kez rakip forvetlere kapadı. 17 golle ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar, bu başarısını "Bay haksız rekabet" tanımlaması yapılan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'ya borçlu.

Galatasaray'ın 6 maçlık galibiyet serisi yakaladığı periyotta Uruguaylı kaleci sırasıyla Antalya (5-0), Konya (3-0), Kasımpaşa (3-0) ve Yeni Malatya'ya (1-0) geçit vermedi.

Ligde gol yemediği maç sayısını 10'a çıkaran Muslera, şampiyonlukla tamamlanan geçen sezon toplam 12 maçta kalesine duvar örmüştü.

SARACCHİ'YE MAÇI ANLATIYOR

Yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesinde Fatih Terim'in takımda en güvendiği oyuncu olan Uruguaylı eldiven, bugüne kadar Kadıköy'de kaleyi koruduğu 8 maçın 5'inde yenilgi görmedi.

Muslera sarı- kırmızılı formayla ilk derbisine çıkmaya hazırlanan vatandaşı Saracchi'ye de Kadıköy'deki atmosferi anlatamaya ve dev maça hazırlamaya başladı.

ŞAMPİYONLUK ALAMETİ

Devre arasına liderin 10 puan gerisinde giren Galatasaray ikinci yarıyı 5'te 5 yaparak başladı ve zirve yarışına ortak oldu. Sarı-kırmızılı takım, şampiyon olduğu geçen sezon 22 haftada gösterdiği performansı tekrarladı. Yine 12 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi karnesine sahip Galatasaray, geçen sezon 22 hafta sonunda lider Başakşehir'in 6 puan gerisindeydi. Şu an bir maçı eksik Trabzonspor'un 2 puan arkasından gelen Aslan, 30. haftada bordo-mavili rakibini Türk Telekom'da ağırlayacak.

(Sabah)