Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN
FENERBAHÇE’NİN Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2013-14’teki futbolu izletmeye kararlı! Cagliarı maçında da sinyal verildi. Yanal ve kurmaylarının taktikler üstündeki mesaisi devam ederken, yönetim de beklenen takviyeleri yetiştirmek için canla-başla mücadele veriyor. Hücumdan memnun olduğunu ifade eden Ersun Yanal, defansif oyuncuların kadroya katılmasıyla beklenen futbolu izleteceği düşüncesinde. Baskılı ve hücum futboluyla bilinen Yanal, kesici bir ön libero ve hücuma yatkın bir stoper bekliyor. Hoca’nın aklında ‘ofansif 4-1-4-1’ var.
MEHMET TOPAL GiBi OLAMIYOR
Rakibine oyununu dayatacak yeni Fenerbahçe’de; tekniği iyi, topu oyunu hızlı sokabilen bir stoper gerekiyor. Roma’dan 33 yaşındaki Kolarov için epey uğraşıldı. Bu transferde sonuç ne olur kestirelimiyor, ancak Kolarov kalitesinde bir oyuncu şart görülüyor. Orta sahada ise eksik olan şey; kesici ön libero. Jailson’un stoperdeki yoklukta performansını beğenen Ersun Yanal, orta sahada ise ondan beklediğini göremiyor. Sebebi de; Jailson, ayrılan M. Topal kadar adam kovalamıyor ve riske girmiyor.
YENi JOKERi DENiZ TÜRÜÇ
Kayserispor’dan alınan Deniz Türüç ise Yanal’ın imdat kolu. Türüç’ün, iki kanat, on numara ve sık sık 8 numarada kullanacağı aktarıldı. Deniz Türüç, olası bir tercih darlığında, merkez orta sahadaki göbeği kapacak. Hasan Ali’nin sakatlanması ise başlangıçtaki planları bozdu. Hasan’ın dönmesiyle Dirar tekrar sağ beke dönecek. Yeni transfer Murat Sağlam’ın göstereceği performansa da bakılacak. Ancak bu bölgede ilk tercih kesin olarak Dirar!
Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.
“Kulübümüz için önem arz eden konuyu vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanımız, kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hak kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Hakem atamaları bundan sonra bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirilecek” diye konuştu.
DORTMUND Japon oyuncu için bonservis bedeli talep edince, Kagawa’ya talip olan kulüpler de geri adım attı.
Beşiktaş’la ismi anılan Elyounoussi’nin hocası Hasenhuttl, “Burada kendini rahat hissetmiyorsa, bizden başka hedefleri varsa, onu tutamayız. Çözüm bulmalıyız” dedi.
G.Saray’ın kupa zaferinin ardından Falcao, Muslera’nın paylaşımına yorum yaptı ve “Cimbombom” mesajını attı. Muslera ona, “G.Saray’a gel idol” cevabı verdi. Donk da, “Gel, sezon başlıyor” mesajıyla sohbete katıldı. Abdürrahim Albayrak da Falcao’yu sosyal medyada takibe başladı.
TRANSFER döneminde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin bu yarışı bitmek bilmiyor.