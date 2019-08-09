  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 08:00
  • |
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 08:00

Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1

Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1

Paylaş

Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN

FENERBAHÇE’NİN Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2013-14’teki futbolu izletmeye kararlı! Cagliarı maçında da sinyal verildi. Yanal ve kurmaylarının taktikler üstündeki mesaisi devam ederken, yönetim de beklenen takviyeleri yetiştirmek için canla-başla mücadele veriyor. Hücumdan memnun olduğunu ifade eden Ersun Yanal, defansif oyuncuların kadroya katılmasıyla beklenen futbolu izleteceği düşüncesinde. Baskılı ve hücum futboluyla bilinen Yanal, kesici bir ön libero ve hücuma yatkın bir stoper bekliyor. Hoca’nın aklında ‘ofansif 4-1-4-1’ var.

MEHMET TOPAL GiBi OLAMIYOR

Rakibine oyununu dayatacak yeni Fenerbahçe’de; tekniği iyi, topu oyunu hızlı sokabilen bir stoper gerekiyor. Roma’dan 33 yaşındaki Kolarov için epey uğraşıldı. Bu transferde sonuç ne olur kestirelimiyor, ancak Kolarov kalitesinde bir oyuncu şart görülüyor. Orta sahada ise eksik olan şey; kesici ön libero. Jailson’un stoperdeki yoklukta performansını beğenen Ersun Yanal, orta sahada ise ondan beklediğini göremiyor. Sebebi de; Jailson, ayrılan M. Topal kadar adam kovalamıyor ve riske girmiyor.

YENi JOKERi DENiZ TÜRÜÇ

Kayserispor’dan alınan Deniz Türüç ise Yanal’ın imdat kolu. Türüç’ün, iki kanat, on numara ve sık sık 8 numarada kullanacağı aktarıldı. Deniz Türüç, olası bir tercih darlığında, merkez orta sahadaki göbeği kapacak. Hasan Ali’nin sakatlanması ise başlangıçtaki planları bozdu. Hasan’ın dönmesiyle Dirar tekrar sağ beke dönecek. Yeni transfer Murat Sağlam’ın göstereceği performansa da bakılacak. Ancak bu bölgede ilk tercih kesin olarak Dirar!

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara

title

'Hakem atamaları bundan sonra yazılımla yapılacak'

title

Kagawa ortada kaldı

Fenerbahçe´nin Yeni Transferi Zanka İstanbul´a Geldi

SPOR GÜNDEMİ

Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1
Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1

Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1

Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.

Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara
Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara

Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara

“Kulübümüz için önem arz eden konuyu vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanımız, kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hak kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”

'Hakem atamaları bundan sonra yazılımla yapılacak'
'Hakem atamaları bundan sonra yazılımla yapılacak'

'Hakem atamaları bundan sonra yazılımla yapılacak'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Hakem atamaları bundan sonra bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Kagawa ortada kaldı
Kagawa ortada kaldı

Kagawa ortada kaldı

DORTMUND Japon oyuncu için bonservis bedeli talep edince, Kagawa’ya talip olan kulüpler de geri adım attı.

Elyounoussi Kartal'a yakın
Elyounoussi Kartal'a yakın

Elyounoussi Kartal'a yakın

Beşiktaş’la ismi anılan Elyounoussi’nin hocası Hasenhuttl, “Burada kendini rahat hissetmiyorsa, bizden başka hedefleri varsa, onu tutamayız. Çözüm bulmalıyız” dedi.

Gel artık Falcao
Gel artık Falcao

Gel artık Falcao

G.Saray’ın kupa zaferinin ardından Falcao, Muslera’nın paylaşımına yorum yaptı ve “Cimbombom” mesajını attı. Muslera ona, “G.Saray’a gel idol” cevabı verdi. Donk da, “Gel, sezon başlıyor” mesajıyla sohbete katıldı. Abdürrahim Albayrak da Falcao’yu sosyal medyada takibe başladı.

Schneiderlin kapışması
Schneiderlin kapışması

Schneiderlin kapışması

TRANSFER döneminde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin bu yarışı bitmek bilmiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.