Şampiyonluk oranları yine değişti!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Başkşehir daha iddialı konumda 33. hafatya girerken, Beşiktaş ise iki takımı geriden takip ediyor. Kritik maçlar başlamadan önce idda Risk Kurulu'ndan önemli bir karar geldi.

Risk Kurulu, Galatasaray'ın şampiyonluk oranını 1,18'den 1,15'e çekti. Başaşkşehir'in 3,00 olan şampiyonluk oranında değişim yaşanmadı.

Öte yandan iddaa Risk Kurulu, Beşiktaş seçeneğini ise kapattı.