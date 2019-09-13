'Şampiyonluk istiyorum'

AKŞAM

F.BAHÇE’NİN Danimarkalı stoperi Zanka lakaplı Mathias Jorgensen, şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Fenerbahçe dergisinde röportajı yer alan 29 yaşındaki futbolcu, SarıLacivertli taraftarların kendilerine önemli bir motivasyon sağladığını belirtti. Zanka, Danimarkalı futbolcuların Fenerbahçe’de katkılarıyla iyi hatırlandığının belirtilmesi üzerine, “Ben de takıma katkı sağlamak ve Danimarkalı oyuncuların buradaki mirasını sürdürmek istiyorum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Fenerbahçe’ye şampiyonluk hedefleyen büyük bir takımda oynamak için geldim” ifadelerini kullandı.

TARAFTARIMIZ EKSTRA GÜCÜMÜZ

Türk taraftarların çok tutkulu olduğunu daha önce de duyduğunu vurgulayan Zanka, “PSV’de oynarken Fenerbahçe ile Kadıköy’de hazırlık maçı yaptığımızda da stadyumda çok ses vardı. Gazişehir maçında kız arkadaşım da tribündeydi ve atmosferden çok etkilendi. Taraftarımız maçlarda ekstra performans göstermemizi sağlıyor ve motivasyonumuzu artırıyor” değerlendirmesinde bulundu. Kariyerinde Danimarka, Hollanda ve İngiltere’de futbol oynadığını ve Premier Lig’in farklı bir boyutta olduğunu aktaran Zanka, her zaman defans oyuncusu olmayı istediğini kaydetti. Tecrübeli stoper, Zanka lakabını zamanında altyapıda antrenörü olan şu anki Kopenhag Teknik Direktörü’nün taktığını da sözlerine ekledi.

NiELSEN TAVSiYE ETTi

ZANKA, Fenerbahçe’ye gelişinde kimlerin tavsiyesini dikkate aldığını da anlattı: “Kjaer’le zaten milli takımdayken zaten Fenerbahçe ve İstanbul üzerine konuşmuştuk. Ayrıca, benim menajerlik şirketimde görev yapan Brian Nielsen de eski bir Fenerbahçe oyuncusu. Onunla konuşup kulüple, kulübün tarihiyle ve Türkiye ile ilgili bilgi aldım. Bu da benim karar vermemi kolaylaştırdı.”

FORVET OYNADIM

ZANKA, Premier Lig’de futbolun çok farklı oynandığını, Türkiye’de ise baskın takımın kontrolünde geçtiğini söyledi. Savunma oyuncusu olmayı kendisinin tercih edip etmediği şeklindeki soruya ise Danimarkalı oyuncu, “Her zaman defans oyuncusu olmayı istemiştim. Forvet ve orta sahada oynadığım da oldu. Hocalarım ise beni orta sahada oynatmak istemişti” şeklinde cevap verdi.

FUTBOLCU OLMASAM SiYASETCi OLURDUM

FUTBOLA Danimarka’nın B93 takımının alt yapısında başlayan Zanka, siyasete ilgi duyduğunu da belirterek, “Futbolcu olmasaydım birçok şey yapabilirdim. Özellikle siyasetle ilgileniyorum. Eğer zamanım olsaydı belki üniversitede siyaset üzerine çalışmak isteyebilirdim. Amerikan politikası bana eğlenceli geliyor. Amerikan siyaseti şov gibi. Siyasetten çok spora benziyor. Danimarka ve Avrupa politikası da benim için ilgi çekici” dedi.