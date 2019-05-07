Şampiyonluğun şifresi: 19.05

AKŞAM

G.SARAY, zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etmesiyle birlikte liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-Kırmızılılar, Rize ve Başakşehir maçlarını kazanırsa son maçı oynamadan 22. Şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Olası Rize deplasmanından alınacak galibiyet sonrası Sarı-Kırmızılı ekip, 19 Mayıs’ta oynanacak Başakşehir maçını kazanarak mutlu sona ulaşması durumda anlamlı bir şampiyonluk görecek. Hem bu mutlu günün kulübün kuruluş yıldönümünü anımsatması, (19.05) hem de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelmesi, Aslan’da sevinci ikiye katlayacak.

BAŞAKŞEHİR’E HAZIRLANILIYOR

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonda 19 Mayıs’taGöztepe’yi deplasmanda tek golle geçerek mutlu sona ulaşmasını bilmişti. Sosyal medyada da bu özel günü vurgulayan binlerce paylaşım yapılmıştı. Galatasaraylı taraftarlar, “Bizim için en güzel doğum günü kutlaması, bu şampiyonluk oldu” şeklinde yorumlar yazmıştı. Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle dönülmesi durumunda Başakşehir maçında özel şovla hazırlanacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, şimdiden çalışmalara başladı.

11’İN 7’SİNDE FATİH TERİM VAR

G.Saray, üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana son 3 hafta kala zirvede yer aldığı 11 sezonunda da şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar, 1987-88, 1993-94, 1996- 97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2001-02, 2011-12, 2012-13, 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi. Cim-Bom, son üç haftaya önde girerek elde ettiği söz konusu 11 şampiyonluğun 7’sini Fatih Terim yönetiminde kazandı.