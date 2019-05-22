Şampiyonluğun baş mimarı Feghouli

GALATASARAY’DA sezonun adamı Sofiane Feghouli. Geçtiğimiz yıl West Ham’dan transfer edilen yıldız oyuncu, sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefindeydi. Bu sezonun ilk 6 maçında da teknik direktör Fatih Terim tarafından fazla süre verilmeyen Cezayirli, sadece 24 dakika sahada kalabildi. Ancak sonrasında formayı kapan Soso, ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirdi ve her geçen gün performansını daha da yukarı taşıdı.

BURSA’DA 3 PUANI GETİRDİ

FEGHOULİ asıl patlamasını ise sezonun 2. bölümünde yaptı… İlk golünü ilk yarının son maçı olan Sivas mücadelesinde kaydeden Soso, ikinci yarının ilk maçıyla birlikte şaha kalktı. Alanya ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 4 kez fileleri havalandıran Cezayirli orta saha, Antalyaspor karşısında da 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı… Feghouli, 26. haftadaki Bursaspor deplasmanında da sazı eline aldı ve muhteşem bir golle Galatasaray’a üç puanı kazandırdı.

ŞAMPİYONLUĞUN BAŞ MİMARI

HER geçen gün üst seviyeye çıkan 29 yaşındaki orta saha, F.Bahçe deplasmanında alınan 1 puanın da mimarıydı. Feghouli, Konya ve Beşiktaş maçlarındaki performansını golle taçlandıramadı. Ancak 32. haftadaki Rize deplasmanında 1 gol, 1 asistle kritik zaferin adamı oldu. Sezonun finali olan B.Şehir maçında rakibin sol kanadını felç eden Soso, attığı enfes röveşata golüyle kilidi açtı ve Cim Bom’un 22. şampiyonluğa uzanmasının ateşini yaktı.

(Güneş)