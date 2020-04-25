Şampiyonluğun anahtarı Malatya

11 Mart'ta Malatya'daki erteleme maçından Trabzon 3 puan aldı. 3 gün sonra ligler tatil oldu. UEFA, oynanamayan ligi maç başı puana göre tescil istiyor. Bu da Fırtına'nın işine yarıyor.

AKŞAM

UEFA son toplantısında liglerin oynatılmasını tavsiye etti. Bunun için tüm federasyonlara, “Mümkünse lig düzenine göre sezonu tamamlayın. Ancak bunun dışında herhangi bir şekilde play-off sistemi dahil adil bir sistem uygulayarak şampiyonu belirlerseniz, bunu da kabul ederiz” mesajı verdi. UEFA’nın son seçeneği ise herhangi bir sağlık riski olması durumunda liglerin şu anki puan durumuyla tescil edilmesiydi. Avrupa futbolunun patronu, “Ben sağlık riski olan yerde yokum ve bu şartları belirleyecek olan o ülkenin sağlık kurulu ve siyasi otoritesidir” diyerek işin içinden çıktı. ‘Geçerli bir mazeretle ligleri tescil ettiğinize bizi inandırırsanız kabul ederiz” mealinden bir kriter koydu.

İLK ŞART MAÇ BAŞI PUANLAR

UEFA ligler tescil edilip, yerel şampiyonların ve Avrupa’ya gidecek takımların belirlenmesinde ise “Futbol liyakatı” şartını getirdi. Burada unvan ve derecelerin maç başına puan ve averaj hesabına göre verilmesi de ilk şart olarak konuldu. Bu, şu anlama geliyor: Türkiye’de sağlık kurulu, ‘Risk var’ diyerek spor müsabakalarının devamında sakınca görürse ligler oynanmayacak. Hollanda’da olduğu gibi. Ve ligler tescil edilecek. Bu olasılığın kesinleşmesi durumunda ise Trabzon şampiyon ilan edilecek. Burada ligler tatil edilmeden 3 gün önce Bordo-Mavililer’in Malatya deplasmanından aldığı 3 puan kilit rol oynayacak.



EKSİK MAÇA GÖRE HESAPLAMA

Ligdeki son seyircili maç olan Malatya-Trabzonspor mücadelesi 11 Mart’ta oynandı. Ve deprem nedeniyle ertelenen bu maçın ardından Trabzonspor eksik maçlarını tamamladı. Eğer Karadeniz ekibi o maçı oynamamış olsa ve şu anda rakiplerinden 1 maç eksikle 50 puanı bulunsaydı, maç başı 2 puan ortalamaya sahip olacaktı. Bu da 26 maçta 53 puan toplayan ve maç başına 2.03 ortalamaya ulaşan Başakşehir’in gerisinde kalması anlamına geliyordu. Malatya’dan alınan 3 puan, Trabzonspor’un da puan ortalamasını 2.03’e taşıdı ve averajla liderlik geldi.

