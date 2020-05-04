İngiltere Premier Ligi lideri Liverpool'da forma giyen Divock Origi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Oldukça kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin Ada futbolu ve Merseyside temsilcisinin şampiyonluk hesapları üzerindeki etkisi hakkında Mirror'a konuşan Belçikalı golcü, "Şampiyonluğu kazanamamamız çok acı verici olur. Ancak hayatta kontrol edemeyeceğiniz şeyler var. Şu anda en büyük önceliğimiz güvenlik." ifadelerini kullandı.

Kırmızılar, liglere verilen zorunlu ara itibarıyla puan tablosunda kendilerine en yakın rakipleri olan son şampiyon Manchester City'nin tam 25 puan önünde zirvede bulunuyor.

(beIN SPORTS)