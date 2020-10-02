  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 14:21
  • |
  • Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi de tehlikeye girdi

Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi de tehlikeye girdi

Paylaş

UEFA ülke sıralamasının 12. basamağında yer alan Türkiye'yi, Galatasaray'ın da Avrupa kupalarından elenmesinin ardından zor bir sezon bekliyor.

Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Galatasaray’ın da bu sezon Avrupa defterini kapatması, Türkiye'yi UEFA klasmanında zor duruma düşürdü.

Sezona 11. sırada başlayan ancak Avusturya kulüplerinin başarılı sonuçlarıyla bir basamak gerileyen Türkiye, İskoç ekibi Rangers'ın sarı-kırmızılıları elemesinin ardından 12. sıradaki yerini korudu. Fakat İskoçya, Rangers'ın aldığı puanlarla Türkiye (12) ve Ukrayna'nın (13) önüne geçerek 11. sıraya yerleşti.

UEFA ülke sıralamasında ilk 11'de yer almak, Avrupa kupalarına doğrudan katılım açısından önem taşıyor. Çünkü 11. sıradaki ülke, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kendi liginde de turnuvaya katılma hakkı kazanması halinde "Devler Ligi"ne doğrudan katılma hakkı elde ediyor.

Türkiye, bu yıl klasmanı 11. sırada bitiremezse 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden bir kulübü olmayacak. Türkiye, 12'nciliği de kaptırırsa 2022-23 sezonunda Avrupa Ligi'ne de doğrudan katılım hakkını kaybedecek.

Bu nedenle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Medipol Başakşehir ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek Demir Grup Sivasspor 'a büyük görev düşecek.

Çünkü İskoçya'dan 2 (Celtic, Rangers), Ukrayna'dan ise 3 kulüp (Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev, Zorya), Avrupa kupalarında yollarına devam ediyor.

UEFA ÜLKE SIRALAMASINDAKİ SON DURUM ŞÖYLE:

1. İspanya: 78,999 puan

2. İngiltere: 76,856

3. İtalya: 59,725

4. Almanya: 58,856

5. Fransa: 48,583

6. Portekiz: 40,150

7. Rusya: 34,550

8. Belçika: 32,100

9. Hollanda: 31,400

10. Avusturya: 30,625

11. İskoçya: 28,875

12. Türkiye: 28,100

13. Ukrayna: 27,500

14. Kıbrıs Rum Kesimi: 27,000

15. Danimarka: 26,375

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! CANLI aktarıyoruz...
Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! CANLI aktarıyoruz...

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! CANLI aktarıyoruz...

Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor
Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor

Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor

Scout ekibinden yönetime baskı: En az 20 gol atar, mutlaka alalım
Scout ekibinden yönetime baskı: En az 20 gol atar, mutlaka alalım

Scout ekibinden yönetime baskı: En az 20 gol atar, mutlaka alalım

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom elendi, Yiğidoların kasası doldu! Müthiş rakam
Cimbom elendi, Yiğidoların kasası doldu! Müthiş rakam

Cimbom elendi, Yiğidoların kasası doldu! Müthiş rakam

Sivasspor, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle yayın gelirinin tek başına sahibi olacak. Yiğidolar gruptan çıkamasa bile 10 milyon euroluk geliri kasasına koyacak.

Nihayet! Haftalardır beklenen haber geldi
Nihayet! Haftalardır beklenen haber geldi

Nihayet! Haftalardır beklenen haber geldi

Yayıncı kuruluş 364 milyon TL'lik ilk ödemesini TFF'ye yaptı. Söz konusu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. Diğer ödeme 16 Ekim'de.

G.Saray'da 15 milyon euroluk plan suya düştü!
G.Saray'da 15 milyon euroluk plan suya düştü!

G.Saray'da 15 milyon euroluk plan suya düştü!

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak 4 milyon euroya transfer ettiği Emre Akbaba'yı ucuza kaptırmamak adına oyuncunun sözleşmesine 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu ancak Akbaba'nın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Cimbom'un hayali şimdilik suya düştü.

Papiss Cisse'nin Karagümrük maçında oynamasına engel kalmadı
Papiss Cisse'nin Karagümrük maçında oynamasına engel kalmadı

Papiss Cisse'nin Karagümrük maçında oynamasına engel kalmadı

Fenerbahçe yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansını çıkarttı.

7-2'lik zafer sonrası bir de transfer
7-2'lik zafer sonrası bir de transfer

7-2'lik zafer sonrası bir de transfer

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.

Yeni transfer imzaya geldi
Yeni transfer imzaya geldi

Yeni transfer imzaya geldi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.