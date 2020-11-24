Şampiyonlar Ligi'ndeki Mönchengladbach-Shakhtar maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya’nın Mönchengladbach ile Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımları arasında 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu, Cüneyt Çakır’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki 50. maçı olacak.
Almanya’nın Monchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu’nda TSİ 20.55’te başlayacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.
Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Kolombiyalı golcü dün akşam fazlasıyla arandı. Sakatlığı nedeniyle Sivas'tan sonra Kayseri karşısında da forma giyemeyen Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisine savunmada Welinton ve Vida ile çıkmayı planlıyor.