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aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 20:43
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Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem: İlk kez bir kadın hakem düdük çalacak

Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem: İlk kez bir kadın hakem düdük çalacak

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Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Juventus-Dinamo Kiev maçını Frappart yönetecek.

36 yaşındaki Frappart, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

Frappart, geçen yıl da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını yöneterek tarihe geçmişti.

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