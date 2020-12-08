Şampiyonlar Ligi'nde tur bileti Lazio ve Dortmund'un oldu

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda son 16'ya kalmayı daha önce garantileyen Borussia Dortmund, Rusya temsilcisi Zenit ile deplasmanda karşılaştı. Alman ekibi 9 eksikle çıktığı karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Borussia Dortmund'un golleri 68'de Piszczek ve 79'da Witsel'den geldi.
Zenit'in golünü ise 16'da Driussi kaydetti.
Puanını 13 yapan Alman ekibi grubu lider bitirdi.
F Grubu'nun diğer maçında İtalya temsilcisi Lazio, Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırladı.
Karşılaşma 2-2 bitti.
Lazio'nun gollerini 12'de Correa ve 27'de penaltıdan Immobile attı.
Club Brugge'ün gollerini ise 15'te Vormer ve 76'da Vanaken kaydetti.
Bu sonuçla puanını 10 yapan Lazio ikinci sırada yer alarak gruptan çıkan diğer takım oldu.
Club Brugge ise 8 puanda kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.
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