Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Atletico Madrid - Liverpool
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
19 Şubat Çarşamba:
Atalanta - Valencia
Tottenham - Leipzig
25 Şubat Salı:
Chelsea - Bayern Münih
Napoli - Barcelona
26 Şubat Çarşamba:
Olympique Lyon - Juventus
Real Madrid - Manchester City
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