Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, yarın ve 21 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 27-28 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.
Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:
Yarın:
LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda)
Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya)
21 Ağustos Çarşamba:
Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)
Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç)
(AA)
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