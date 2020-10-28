Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in konuğu PSG! Muhtemel 11'ler

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak.
Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Başakşehir'de Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike sahada olamayacak.
PSG'de ise Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat kadroda olmayan isimler.
MUHTEMEL 11’LER
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, M.Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Deniz, Crivelli
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Rafinha, Pereira, Herrera, Di Maria, Mbappe, Neymar
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