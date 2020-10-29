Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında da 2. maçlar yapıldı.
G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede Juventus, Barcelona'yı ağırladı. Barcelona, Dembele'nin 14 ve Messi'nin (penaltıdan) 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Sahaya Juventus'un ilk 11'inde çıkan milli futbolcu Merih Demiral, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının duyurulduğu 13 Ekim'den beri tecrit altında yaşayan Cristiano Ronaldo, son yaptırdığı testin sonucu da pozitif çıktığı için Juventus kadrosuna alınmadı.
- Manchester United 3 puanı 5 golle aldı
Medipol Başakşehir'in H Grubu'ndaki rakipleri Manchester United ile Leipzig arasındaki karşılaşmayı, ev sahibi United 5-0 kazandı.
2'de 2 yapan İngiliz ekibinde oyuna sonradan giren Rashford, hat-trick yaptı. Greenwood ve Martial de birer gol kaydetti.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu maçında ise Sevilla, sahasında Rennes'i 1-0 yendi.
İkinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Krasnodar (Rusya) - Chelsea (İngiltere): 0-4
Sevilla (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0
F Grubu:
Club Brugge (Belçika) - Lazio (İtalya): 1-1
Borussia Dortmund (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-0
G Grubu:
Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2
Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya): 0-2
H Grubu:
Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-2
Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya): 5-0
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ikinci haftası, dev bir maça sahne oldu. Juventus ile Barcelona karşı karşıya geldi. İtalya'daki karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.
Real Madrid forveti Karim Benzema'nın, Şampiyonlar Ligi maçında Vinicius hakkında söyledikleri gündem oldu.
Başakşehir'in Moldovalı stoperi Epureanu, PSG'ye 2-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.