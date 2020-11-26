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aksam.com.tr
  • 26 Kasım 2020 Perşembe 01:22
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.

D Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'den geldi.

A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi.

Alman ekibinin gollerini 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Kingsley Coman ve 68. dakikada Leroy Sane attı.

20:55 SEANSINDA İKİ MAÇ OYNANDI

20:55 seansında C Grubu'nda oynanan maçta, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşan Manchester City, rakibini 36. dakikada Philip Foden'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Puanını 12'ye çıkaran Manchester ekibi, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

B Grubu'ndaki mücadelede ise Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımı, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 4-0 yendi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Lars Stidl, 34. dakikada Nico Elvedi, 45. dakikada Breel Embolo ve 77. dakikada Oscar Wendt kaydetti.

GRUPLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

A Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1

Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0

B Grubu

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-0

Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2

C Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere): 0-1

Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2

D Grubu:

Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-1

Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2

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