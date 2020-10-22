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aksam.com.tr
  • 22 Ekim 2020 Perşembe 00:29
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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DHA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçlar bugün oynanan 8 maçla tamamlandı. Günün önemli karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında Atletico Madrid’i 4-0 mağlup etti. Konuk ekip, Şampiyonlar Ligi’nde tam 728 gün sonra kalesinde 4 gol birden gördü. Atletico daha önce 2018-2019 yılında grup mücadelesinde deplasmanda başka bir Alman ekibi Borussia Dortmund’a 4-0 mağlup olmuştu. Bayern Münih’e Atletico karşısında galibiyeti getiren golleri 28 ve 72’nci dakikalarda Kingsley Coman, 41’inci dakikada Goretzka ve 66’ncı dakikada Tolisso kaydetti.

LIVERPOOL 3 PUANA TEK GOLLE UZANDI

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Liverpool deplasmanda Ajax’a konuk oldu. İngiliz ekibi, 35’inci dakikada Tagliafico’nun kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve grup etabına 3 puanla başladı. D Grubu’ndaki diğer maçta ise Atalanta deplasmanda Midtjylland’ın konuğu oldu. Mavi-siyahlılar; 26’ncı dakikada Zapata, 36’ncı dakikada Papu Gomez, 42’nci dakikada Luis Muriel ve 89’uncu dakikada Miranchuk’un attığı gollerle rakibini 4-0 mağlup etti.

MANCHESTER CITY ZORLANMADI

C Grubu’nda Manchester City sahasında Porto’yu konuk etti. Konuk Porto, 14’üncü dakikada Luiz Diaz’ın golüyle mücadelede 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 20’nci dakikada Aguero’nun penaltı golüyle cevap verdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İngiliz ekibi, 65’inci dakikada İlkay Gündoğan ve 73’üncü dakikada Ferran Torres’in golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti. C Grubu’ndaki diğer maçta ise Olimpiakos sahasında Marsilya’yı 90+1’inci dakikada Ahmed Hassan’ın golüyle 1-0 mağlup etti.

INTER 1 PUANI SON DAKİKADA KURTARDI

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken, 49’uncu dakikada Romelu Lukaku, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Mönchengladbach; 63’üncü dakikada penaltıdan Bensebaini ve 84’üncü dakikada Hofmann’ın golleriyle 2-1 öne geçti. 90’ıncı dakikada sahneye çıkan Romelu Lukaku takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇLARININ İKİNCİ GÜNÜNDE ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

A Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-2

Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 4-0

B Grubu:

Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3

Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-2

C Grubu:

Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-0

Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz): 3-1

D Grubu:

Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya): 0-4

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