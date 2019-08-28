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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda üç rövanş mücadelesi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşında 3 maç oynandı. Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.     

Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:     

Rosenborg (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) : 0-2,  1-1     

Krasnodar (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan) : 0-4, 1-2     

Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre) : 2-2, 1-1   

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