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Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları, 7 Mayıs Salı ve 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon adını finale yazdıran ilk takım, 7 Mayıs Salı günü belli olacak.

İngiliz ekibi Liverpool, İspanya'da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Barcelona'yı ağırlayacak. Yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Diğer eşleşmede ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 1-0 yendiği İngiltere'nin Tottenham takımını konuk edecek. Maçın başlama vuruşu, 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de yapılacak.

Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak. 

(AA)

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